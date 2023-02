Meteo, l’effetto dell’Anticiclone d’inverno: un mare di nebbia sul Tirreno | LIVE

MeteoWeb

Splende il sole su gran parte d’Italia in questo sabato nel cuore dell’inverno in cui invece il clima è quasi primaverile. Abbiamo già +17°C a Jesi, +15°C a Cagliari, Cosenza, Ancona, Chieti, Foggia, Brindisi e Lecce, +13°C a Milano, Torino, Bologna e Aosta, in forte aumento.

Al tempo stesso, però, ci sono nebbie e foschie localmente molto intense ai bassi strati: stanno interessando la pianura Padana centro/orientale, tanto che a Verona e a Mantova è pieno inverno con +5°C in pieno giorno per la nebbia, ma anche un’area molto estesa del mar Tirreno dove la nebbia di mare è provocata dallo scorrimento delle masse d’aria calde sulla fredda superficie marina.

La situazione meteo rimarrà pressocchè stazionaria sull’Italia almeno fino a Giovedì 23 Febbraio: l’Anticiclone dominerà la scena con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al Centro/Sud. Poi ci sarà un nuovo importante cambiamento, ma è ancora prematuro sbilanciarsi sull’entità del maltempo e del freddo in arrivo. Di certo c’è che l’inverno non è ancora finito.