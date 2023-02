Meteo Belluno: a gennaio temperature superiori alla norma ma mese a due facce

MeteoWeb

Il mese di gennaio 2023 “è stato nel complesso più mite e un po’ meno piovoso/nevoso del normale, oltre a risultare un po’ meno soleggiato” in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “Il mese è iniziato con una configurazione di alta pressione, che presto ha lasciato spazio all’instaurarsi di correnti atlantiche ondulate, nel seno delle quali si sono alternate alcune veloci saccature, con lievi peggioramenti, e temporanei promontori, che hanno favorito pronti miglioramenti. Poco dopo metà mese la situazione è cambiata per l’espansione verso le latitudini mediterranee di una vasta depressione fredda centrata sul Mare del Nord. Dal giorno 20, tale situazione ha favorito la formazione di una depressione sul Mediterraneo centro-occidentale, che è perdurata per una decina di giorni, senza però effetti di rilievo sulla montagna veneta, fatto salva una diminuzione delle temperature. Verso fine mese l’Anticiclone delle Azzorre si è esteso temporaneamente verso le Alpi”.

“Le temperature medie mensili sono risultate in genere 1-2°C superiori alla norma, con scarti più alti a fondovalle e più contenuti nei paesi in quota. Il mese si può suddividere in due fasi: la prima metà in cui i valori termici sono quasi sempre stati superiori alla norma, soprattutto nei primi 7-8 giorni, e la seconda metà caratterizzata da temperature spesso sensibilmente inferiori alla norma, segnatamente in quota. Lo zero termico è variato fra un minimo di 560 m il giorno 28 ed un massimo di 3620 m il giorno 1.

Le precipitazioni totali mensili sono state mediamente normali, salvo qualche leggero e locale scostamento. In tutto il mese sono caduti 50-100 mm sulle Prealpi e 30-50 mm sulle Dolomiti, per larga parte nella seconda e terza settimana. Anche la frequenza delle piogge è risultata tutto sommato normale, con 6-9 piovosi/nevosi, contro una media di 5-6. La neve, mai abbondante, è caduta spesso a fondovalle sulle Dolomiti e, dopo metà mese, a tratti anche nei fondovalle prealpini. Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese: nessuno In tutto si sono avuti 11 giorni soleggiati, 15 variabili o nuvolosi e 5 giorni di prevalente maltempo”, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.