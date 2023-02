Meteo, il bolide polare sull’Italia: -13°C su Bologna nelle ultime 24 ore. I DATI del radiosondaggio

MeteoWeb

Il bolide polare che sta colpendo l’Italia dai Balcani ha fatto crollare le temperature in modo fulmineo nelle ultime ore in tutto il Paese. L’entità del crollo termico è documentata in modo magistrale dai dati forniti dagli ultimi radiosondaggi di San Pietro Capofiume (Bologna), che documentano un crollo termico di -12,9°C nelle ultime 24 ore e di -15,3°C nelle ultime 36 ore.

I dati della temperatura ad 850hPa e dell’altitudine dello zero termico

Ore 00 del 4 febbraio: +8,8°C e zero termico a 2.700 metri

e zero termico a 2.700 metri Ore 12 del 4 febbraio: +6,4°C e zero termico a 2.269 metri

e zero termico a 2.269 metri Ore 00 del 5 febbraio: -2,1°C e zero termico a 1.219 metri

e zero termico a 1.219 metri Ore 12 del 5 febbraio: -6,5°C e zero termico a 765 metri

La bordata gelida, quindi, è arrivata puntuale rispetto alle previsioni e nei prossimi giorni farà ancora più freddo: ad 850hPa su Bologna arriveremo sotto i -10°C.