Meteo estremo in Cina: freddo fino a -37°C, caldo fino a +31°C e bufere di neve da record | DATI

Meteo estremo nelle ultime ore in Cina: le temperature sono aumentate bruscamente nel sud/est del Paese, tanto che Shanghai ha raggiunto i suoi primi +20°C della stagione. Le temperature hanno raggiunto il loro massimo annuo e stagionale anche nell’intera provincia di Zhejiang. Spiccano, nel Sud del Paese, i +30,8°C di Yuanjiang, i +30,2°C di Changjiang, i +29,3°C di Dongchuan, i +28,8°C di Dapu, i +28,5°C di Yangchun, i +28,1°C di Yongtai.

Non solo caldo, però, nel Paese che contemporaneamente sta vivendo un’altra grande ondata di gelo nel nord/est con -36,7°C a Tenihe, -34,0°C a Tulihe e -33,7°C a Mohe. L’arrivo dell’aria fredda con una forte perturbazione nel cuore della Cina ha anche provocato una bufera di neve da record nel Gansu, dove a Mingle sono caduti 14cm in un giorno: non era mai successo nella storia.