Meteo, torna il maltempo sulla serie A: attenzione a pioggia e freddo sulle partite della 24ª giornata

MeteoWeb

Torna la pioggia sulle partite della serie A: l’ondata di maltempo che nel weekend inizierà a colpire l’Italia avrà ripercussioni anche pesanti sulle partite della massima serie, che subiranno gli effetti del ciclone in arrivo sull’Italia. La partita più esposta ai fenomeni meteo estremi sarà Bologna-Inter, in programma per le 12:30 di domenica 26 febbraio proprio nel momento clou dell’irruzione fredda sul Nord Italia. Al momento è prevista forte pioggia sulla città durante lo svolgimento del match, con locali nubifragi e temperatura in calo fino a +5°C. Non si escludono grandinate.

Quella del Dall’Ara, però, non sarà l’unica partita con il maltempo: anche il primo anticipo del sabato, alle ore 18:00, sarà condizionato dalla pioggia. Empoli-Napoli infatti si giocherà sotto la pioggia, seppur in un contesto molto più mite (+15°C). Pioverà anche a Salerno per Salernitana-Monza alle 15:00 di domenica, con una temperatura di circa +13°C. Niente pioggia ma freddo intenso a Udine per Udinese-Spezia che inizierà alle 18:00 di domenica e vedrà la temperatura scendere fino a +2°C durante il secondo tempo. Nessun fenomeno estremo ma clima comunque freddo (+3°C) a Milano per il big match tutto lombardo con vista Champions League tra il Milan e l’Atalanta.

Il maltempo condizionerà anche i posticipi della prossima settimana: pioverà intensamente all’olimpico lunedì sera per Lazio-Sampdoria, che si giocherà sotto il diluvio con +10°C, mentre martedì sera il derby di Torino tra Juventus e Torino si disputerà con +3°C dopo le nevicate che nelle ore precedenti avranno colpito il capoluogo piemontese.

Nulla da segnalare, invece, per Lecce-Sassuolo, Verona-Fiorentina e Cremonese-Roma. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: