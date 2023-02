Meteo, piogge anomale tra Canarie e Africa occidentale: in Mauritania la pioggia di un anno in un solo giorno!

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, mentre il Ciclone Helios flagellava il Sud Italia e Malta diventando un Medicane nel Canale di Sicilia, un’altra eccezionale ondata di maltempo colpiva la zona delle Canarie e dell’Africa nord/occidentale tra Marocco meridionale, Mauritania settentrionale e Sahara occidentale.

In modo particolare, una pioggia eccezionale ha colpito Nouadhibou, città portuale della Mauritania che conta circa 80 mila abitanti: in un solo giorno, il 9 febbraio sono caduti ben 18mm di pioggia in questa località che ha una media pluviometrica annua di appena 23mm! Il forte maltempo ha anche determinato un importante calo delle temperature: la massima giornaliera non è andata oltre i +18°C, un dato particolarmente basso a queste latitudini.