Scoperta migrazione stellare di massa nella vicina Galassia di Andromeda

Osservata una gigantesca migrazione stellare di massa nella Galassia di Andromeda: è la prima volta che si riescono ad studiare questi movimenti in una galassia diversa dalla nostra. I risultati, pubblicati su The Astrophysical Journal, sono stati raccolti da un gruppo internazionale di ricercatori guidati dal Laboratorio di ricerca nazionale per l’astronomia ottica e infrarossi (NoirLab) della National Science Foundation statunitense.

Quanto scoperto ha aiutato anche a fare luce sulla storia della Via Lattea: una migrazione simile è avvenuta anche nella nostra galassia tra 8 e 10 miliardi di anni fa.

“La storia della galassia di Andromeda è simile a quella della nostra,” ha dichiarato Sergey Koposov dell’Università scozzese di Edimburgo, co-autore dello studio: “Le zone interne di entrambe le galassie hanno preso forma in seguito ad un unico grande evento di migrazione stellare“.

Grazie al telescopio Nicholas Mayall dell’Osservatorio Nazionale di Kitt Peak (situato nel deserto dell’Arizona), i ricercatori guidati da Arjun Dey hanno misurato i movimenti di quasi 7.500 stelle all’interno della Galassia di Andromeda, nota anche con il nome Messier 31 (M31), vicina di casa della Via Lattea. Sono stati rilevati pattern nelle posizioni degli astri, che hanno rivelato il loro passato: queste stelle hanno iniziato la loro vita come parte di un’altra galassia, che si è fusa con M31 circa 2 miliardi di anni fa. I pattern sono stati a lungo previsti dalla teoria, ma non sono mai stati osservati con tale precisione, neanche nella Via Lattea.