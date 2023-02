Verso IAC 2024: a Milano “Looking Beyond”, la mostra con le immagini dei satelliti

MeteoWeb

In programma oggi allo Step FuturAbility District di Milano, alla presenza del presidente di Aidaa-Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica Erasmo Carrera, del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e dell’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, la mostra immersiva “Looking Beyond. Guardare oltre“. Promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme con l’Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio/e-Geos del gruppo Leonardo. “Looking Beyond. Guardare oltre”, presentata a Milano in edizione digitale, vuole trasportare il visitatore in un’esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell’ASI e del Ministero della Difesa, Cosmo-SkyMed. Articolata su quattro temi – agricoltura, città, cambiamento climatico, acqua – la mostra propone un percorso innovativo attraverso l’ausilio di videowall, proiezioni ed effetti 3D.

L’iniziativa vuole anche offrire un’opportunità di riflessione sul contributo delle tecnologie satellitari all’osservazione della Terra, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla tutela del patrimonio naturale e culturale.

E’ possibile visitare la mostra e immergersi nell’osservazione della Terra dallo Spazio però solo oggi, con ingresso al pubblico gratuito dalle 13 alle 19.