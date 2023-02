Spazio, Urso: “attivato tavolo al MIMIT, riforma entro fine anno”

MeteoWeb

È stato oggi attivato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo di lavoro che dovrà contribuire alle linee di indirizzo programmatiche sullo Spazio, alla presenza del Ministro con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, del capo ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Elena Grifoni Winters, e del consigliere militare del Presidente del Consiglio, Franco Federici.

Al tavolo “Verso i nuovi indirizzi di Governo sullo spazio” hanno partecipato oltre cinquanta esperti e rappresentanti delle istituzioni, dell’università e delle imprese delineando i primi orientamenti utili alla stesura del Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN) e del Documento di visione strategica per lo spazio (DVSS) che si proiettano sul medio e lungo periodo, come previsto dalla legge del 2018.

Il Ministro Urso, nel ringraziare i presenti per il contributo che daranno all’elaborazione delle linee di indirizzo, ha anche ribadito la sua intenzione di lavorare ad un riassetto complessivo del settore spaziale, tanto più significativo a fronte della sfida globale messa in campo da altri attori.

“Il lavoro di riassetto delle politiche del settore – dichiara Urso nel suo intervento – porterà entro la fine dell’anno ad un disegno di legge di ampia portata, in linea con le norme già in vigore a livello europeo e multilaterale e a tutela degli interessi nazionali nel settore spaziale, così da colmare un vuoto legislativo che si protrae da troppi anni. In Europa, infatti, nel frattempo, undici Paesi hanno predisposto una legislazione nazionale di riferimento, importante soprattutto per regolare l’azione e gli investimenti dei privati”.