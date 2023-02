Conto alla rovescia per la missione Crew-6, astronauti in quarantena

MeteoWeb

Un gruppo astronauti si sta preparando al lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale come parte della missione Crew-6 di SpaceX e NASA. Stephen Bowen e Warren “Woody” Hoburg della NASA, così come l’astronauta degli Emirati Arabi Uniti Sultan Alneyadi e il cosmonauta di Roscosmos Andrey Fedyaev, decolleranno non prima del 26 febbraio dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Così come da procedura per ogni missione, l’equipaggio è ora in quarantena: il rispetto di questo periodo prima del liftoff contribuisce a garantire la salute degli astronauti, oltre a proteggere quelli già presenti sulla Stazione.

La missione Crew-6

Il volo è la 6ª missione di rotazione dell’equipaggio di SpaceX e il 7° volo di Dragon con persone a bordo come parte del programma commerciale con equipaggio della NASA. Bowen e Hoburg sono stati assegnati alla missione Crew-6 nel dicembre 2021. Fedyaev e Alneyadi sono stati aggiunti come 3° e 4° membro dell’equipaggio nel luglio 2022. Crew-6 trascorrerà circa 6 mesi sul laboratorio orbitante prima di tornare sulla Terra.

L’equipaggio internazionale volerà a bordo della navicella Dragon Endeavour, che in precedenza ha ospitato gli astronauti Crew-1, Inspiration4 e Axiom Mission-1 della NASA.