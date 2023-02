Conto alla rovescia per la missione Crew-6, “la ISS un banco di prova per Artemis”

MeteoWeb

Conto alla rovescia per la prossima missione con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale: Crew-6 di SpaceX aiuterà la NASA a prepararsi per i viaggi verso la Luna, tra gli altri obiettivi. I 4 astronauti, che partiranno con un razzo Falcon 9 non prima del 26 febbraio, condurranno ricerche che avranno lo scopo di avanzare la conoscenza in relazione ai futuri viaggi di lunga durata nello Spazio.

“La Stazione Spaziale è un banco di prova per Artemis,” ha dichiarato a Space.com il pilota di Crew-6 Warren “Woody” Hoburg. La ISS, ha osservato, ha ospitato test di tutti i tipi da quando sono iniziati i soggiorni di lunga durata 22 anni fa: la missione Crew-6, però, prevede diversi esperimenti direttamente correlati alla ricerca lunare.