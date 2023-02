Il mistero della lanterna delle fate, la pianta riapparsa dopo 30 anni dall’estinzione

MeteoWeb

Una specie vegetale ritenuta estinta è stata appena riscoperta nella città di Sanda, in Giappone. Si chiama Thismia kobensis. L’hanno reso noto in un articolo pubblicato sulla rivista Phytotaxa gli scienziati della Kobe University.

Un team di esperti botanici, guidato da Kenji Suetsugu, ha ritrovato alcuni esemplari di questa particolare pianta. In gergo viene chiamata anche “lanterna delle fate” per via delle sue peculiari caratteristiche. Il genere Thismia è una delle poche piante conosciute che non sfrutta la fotosintesi per ottenere nutrienti, ma si affida ad altri organismi.

Queste piante hanno fiorescenze che possono sembrare piccoli funghi

Queste piantine vivono sottoterra e i loro fiori possono sembrare dei piccoli funghi. Attualmente, si conoscono circa 90 specie di Thismia. La maggior parte di questi esemplari crescono in luoghi specifici e sono conosciute in base alla regione in cui sono state identificate. La lanterna delle fate è stata scoperta per la prima volta in Giappone nel 1992. La kobensis è stata considerata estinta, perché il suo habitat è stato distrutto.

I ricercatori hanno ora identificato la presenza di questa specie a circa 30 chilometri di distanza, rispetto al luogo in cui erano state inizialmente individuate negli anni ’90. La kobensis differisce dalla simile Thismia huangii per i numerosi peli corti sullo stigma e per una serie di peculiarità genetiche ed evolutive.

Un mistero per i botanici

I risultati di questa ricerca potrebbero offrire nuove informazioni sull’affinità sistematica del genere delle lanterne di fata. Esse erano state inizialmente correlate ad alcune piante australiane o neozelandesi.

La diffusione di questo genere di piante resta un mistero per i botanici. Tuttavia gli esperti suggeriscono che la Thismia americana, attualmente considerata estinta, potrebbe non essere collegata alle specie australi più della kobensis stessa.

Una riscoperta che migliora la conoscenza botanica di queste piante anche in Asia Orientale e Nord America

Le specie vegetali dell’Asia orientale e del Nord America non sono rare secondo gli studiosi. Le distribuzioni in queste regioni potrebbero essere attribuite alla migrazione attraverso la Beringia. La riscoperta della Thismia kobensis dopo tre decenni migliora notevolmente la conoscenza di questo genere di pianta e la sua distribuzione.

Considerata la specie più settentrionale nota, questa lanterna delle fate fornisce anche una visione cruciale della biogeografia e della storia evolutiva di queste piante.