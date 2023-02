Mistero sulla sorte del rover cinese Zhurong

MeteoWeb

La prima missione interplanetaria della Cina ha segnato il suo secondo anniversario in orbita attorno a Marte il 10 febbraio, ma non ci sono stati aggiornamenti sullo stato del rover della missione. Il rover Zhurong della missione Tianwen 1 è entrato in ibernazione nel maggio 2022 a causa del calo dell’energia solare disponibile per il veicolo spaziale durante l’inverno nell’emisfero settentrionale del Pianeta Rosso.

Zhurong avrebbe dovuto “svegliarsi” a dicembre, nel periodo dell’equinozio di primavera marziano, ma la Cina e le autorità spaziali sono rimaste in silenzio sullo stato del rover. I media statali cinesi hanno celebrato il secondo anniversario con brevi comunicati che evidenziavano i risultati dell’orbiter Tianwen 1 con solo brevi accenni a Zhurong. Non sono però state rilasciate nuove immagini dall’orbiter.

Il risveglio di Zhurong

Zhurong doveva svegliarsi autonomamente al verificarsi di 2 condizioni: le componenti chiave che raggiungono una temperatura superiore a -15°C e una generazione di energia superiore a 140 watt. Entrambe le condizioni dovevano essere raggiunte a dicembre.

Il rover non trasporta un’unità di riscaldamento a radioisotopi, come altri rover, inclusi gli esploratori lunari cinesi Yutu, ma ha invece un paio di “finestre” che consentono a una sostanza chimica chiamata n-undecano di immagazzinare energia termica. La sostanza assorbe il calore e si scioglie durante il giorno, mentre si solidifica e rilascia calore durante la notte, secondo quanto avevano riportato in precedenza i media cinesi.

Le tempeste di polvere nella zona di Utopia Planitia potrebbero aver influito sulla capacità del rover di generare calore e luce. Questo potrebbe potenzialmente essere il problema che spiega il silenzio di Zhurong e potrebbe lasciare la speranza che il rover si riattivi in ​​condizioni meteo migliori o se e quando il vento marziano pulirà i suoi pannelli solari.

Zhurong e la missione Tianwen 1

Tianwen 1, nonostante l’apparente problema con Zhurong, è stato un enorme successo. La missione è la prima spedizione interplanetaria indipendente della Cina e ha reso il Paese il 2°, dopo gli Stati Uniti, ad atterrare e utilizzare con successo un rover su Marte.

Sia l’orbiter Tianwen 1 che Zhurong hanno completato le loro missioni primarie e vinto premi internazionali. In passato sono stati forniti aggiornamenti quando il rover lunare Yutu ha subito un guasto, all’inizio del 2014. La Cina, tuttavia, rimane in silenzio sul destino di Zhurong.

Tianwen 1 è stata una delle 3 missioni ad approdare su Marte nel febbraio 2021, insieme al rover Perseverance della NASA e all’orbiter Hope degli Emirati Arabi Uniti (UAE).

Perseverance è atterrato il 18 febbraio e da allora la missione è attiva.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato nel secondo anniversario dell’inserimento orbitale di Hope che il veicolo spaziale avrebbe regolato la sua orbita per studiare da vicino la piccola luna di Marte, Deimos.

La Cina sta pianificando una missione di ritorno di campioni marziani chiamata Tianwen 3, con lancio entro il 2028.