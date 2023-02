Montagna: morti 3 sciatori sulle Alpi francesi

MeteoWeb

Tre incidenti mortali sono avvenuti ieri nelle Alpi francesi, in Savoia e Alta Savoia. Un turista britannico è morto a Méribel: il 50enne, che sciava fuori pista, ha subito una violenta caduta ed è stato recuperato in arresto cardiaco e con diversi traumi.

Morto anche uno scialpinista francese: il 59enne è precitato in un canalone a Sud di Megève, nella zona dell’Aiguille Croche, al confine tra Savoia e Alta Savoia. Deceduto anche un americano: il 21enne stava sciando fuori pista a Chamonix, ed è precipitato per 200 metri in un canalone nella zona del comprensorio del Brévent.