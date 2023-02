Morti improvvise: un altro giovane stroncato da aneurisma cerebrale

MeteoWeb

Le morti improvvise di giovani aumentano e sebbene non vi sia una causa certa, l’andamento è ormai sotto gli occhi di tutti e all’ordine del giorno.LA vita di Rocco Mammoliti, 35 anni, di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, è stata stroncata da un aneurisma cerebrale. Un dramma che ha gettato l’intera comunità di Oppido nello sconforto.

“Una terribile notizia, di quelle che mai avremmo voluto ricevere, di quelle che fermano il tempo e infondono tristezza e dolore – si legge sulla pagina Facebook del comune calabrese –. La morte del nostro giovane cittadino, Rocco Mammoliti, ha sconvolto e unito tutta la comunità oppidese, un dramma che senza indugio ha dissolto ogni tipo di distanza. È inaccettabile e straziante pensare che un sogno in una terra lontana, l’Australia, che hai amato e saputo conquistare, si sia spezzato troppo presto. Un affetto immenso unisce tutti noi al tuo ricordo, nelle tante fotografie che scorrono sui social e nei tuoi pensieri, nei tuoi modi di fare attraverso i messaggi di chi ti conosceva”.

“Hai regalato allegria, risate, amicizia e amore. Possano le tue azioni continuare a rivivere in coloro che ti hanno amato. L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità, si stringe alla famiglia di Rocco e ai suoi affetti più cari a cui augura di trovare la forza per sopportare questo supplizio. Riposa in pace caro Rocco!“, si legge ancora nel post.

I messaggi di cordoglio, sui social, si susseguono da ieri. Rocco godeva di buona salute e la sua morte è stato un fulmine a ciel sereno per famigliari e amici.