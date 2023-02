Muore per un tiramisù: dopo il dramma maxi richiamo di dolciumi senza lattosio

MeteoWeb

In seguito al dramma occorso ad una giovane di 20 anni, morta dopo aver mangiato un tiramisù vegano che conteneva lattosio, il Ministero della Salute ha richiamato numerosi prodotti. I supermercati italiani sono in allerta per dolciumi senza lattosio che contengono erroneamente proteine del latte. Si tratta dunque di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori allergici.

Ecco l’elenco dei dolciumi confezionati richiamati dal mercato perché contengono lattosio e proteine del latte, allergene non dichiarato in etichetta:

Mascherpa tiramisù – Tiramisun vegano, richiamati tutti i lotti di produzione, venduto in confezioni da 100g;

Mascherpa tiramisù – Mousse cocco e cioccolato con crumble vegano, richiamati tutti i lotti, venduto in confezioni da 100 g;

Mascherpa tiramisù – Mousse cocco e cioccolato vegano, richiamati tutti i lotti, venduto in confezioni da 100 g;

Mascherpa tiramisù – Tiramisù pistacchio vegano, richiamati tutti i lotti, venduto in confezioni da 100 g;

Mascherpa tiramisù – Tiramisù pistacchio vegano, richiamati tutti i lotti, venduto in confezioni da 150 g;

Mascherpa tiramisù – Tiramisù pistacchio vegano, richiamati tutti i lotti, venduto in confezioni da 300 g;

Eurochef Italia spa Brownie lotti n°43632 – 30183 – 43632, con data di scadenza 24/02/23, venduto in confezioni da 90g allergene non dichiarati in etichetta latte e prodotto a base di latte.

I consumatori allergici al lattosio o a prodotti a base di latte non devono consumare il prodotto, ma riportalo al punto vendita dove è stato acquistato per il rimborso.

Per altri avvisi è possibile consultare l’elenco dei richiami alimentari.