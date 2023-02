Il Museo della Zecca di Roma, uno scrigno di tesori di arte, scienza e storia | GALLERY

MeteoWeb

Continuano le attività e gli eventi del Museo della Zecca di Roma, che si apre al pubblico svelando la straordinaria storia numismatica dell’Italia e non solo. Il Museo della Zecca Italiana dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si trova da qualche anno nella nuova sede di via Salaria 712, fuori dal centro storico dove si prevede di spostarlo nuovamente in futuro. Intanto, però, la struttura è particolarmente accogliente per i visitatori, al punto che ai turisti e agli appassionati è consentito anche l’accesso con i più piccoli animali domestici, purchè siano mansueti e stiano in borsetta.

La storia delle monete rappresenta non soltanto uno straordinario percorso artistico, ma racconta la storia dei popoli e anche i riferimenti scientifici e meteorologici, con tanti riferimenti ad eventi meteo estremi che hanno condizionato la storia d’Italia al punto di finire appunto sulle monete.

Gli appuntamenti al Museo della Zecca di Roma del mese di Marzo 2023

Adesso mercoledì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, sarà inaugurata la mostra “Le Maestre dell’Arte incisoria” che mira a valorizzare alcune fra le più talentuose artiste dell’incisione su metallo attraverso le loro opere, in un racconto diacronico che parte dal XVIII secolo e arriva ai nostri giorni.

Venerdì 10 marzo, alle ore 16, il Museo della Zecca accoglierà gli appassionati e i collezionisti con una speciale presentazione al pubblico della collezione numismatica 2023. Sarà possibile visionare l’intera collezione ed incontrare gli incisori artefici delle monete.

Infine, anche a marzo nuovo appuntamento con “Il Museo si Svela“, con quattro con visite guidate straordinarie per i visitatori accompagnati dalle archeologhe del Museo giovedì 23 marzo (ore 10 e ore 15) e giovedì 30 marzo (sempre ore 10 e ore 15). Per l’occasione, sarà possibile visitare anche la mostra temporanea “Le Maestre dell’Arte incisoria”

Per tutti gli eventi, l’ingresso e la partecipazione alle visite e agli appuntamenti sono gratuiti. I posti sono limitati ed è necessario prenotare entro 48 ore dalla data di visita al seguente link: https://www.museozecca.ipzs.it/prenota_online.html?t=p