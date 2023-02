La NASA cambia sito di atterraggio per il lander lunare Peregrine

MeteoWeb

La NASA e Astrobotic hanno cambiato il sito di atterraggio per la prima missione di atterraggio lunare della compagnia poco prima del suo lancio programmato, spostando la missione in un luogo di maggiore interesse scientifico.

L’Agenzia spaziale ha annunciato che la missione Peregrine di Astrobotic, dotata di payload per il programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) dell’Agenzia e altri clienti, tenterà un atterraggio vicino a una regione chiamata Gruithuisen Domes sul bordo nordorientale di Oceanus Procellarum, nella parte occidentale del lato visibile della Luna.

Astrobotic aveva originariamente preso di mira una regione chiamata Lacus Mortis, una pianura basaltica sul lato nordorientale del lato visibile, sulla base delle prestazioni previste del lander e del desiderio di un’area di atterraggio relativamente sicura. Quella era la posizione di atterraggio identificata quando la NASA ha assegnato uno dei primi ordini di attività CLPS ad Astrobotic per la missione nel maggio 2019.

“Tuttavia, man mano che le attività Artemis della NASA maturano, è diventato evidente che l’Agenzia potrebbe aumentare il valore scientifico dei payload della NASA se venissero posizionati in un luogo diverso,” ha affermato l’Agenzia in una dichiarazione che annunciava il cambiamento del sito di atterraggio. La NASA ha in programma di inviare una suite di strumenti chiamata Lunar-VISE alle Gruithuisen Domes in una futura missione CLPS per studiare quella regione per capire perché sembrano essere ricche di silice.

L’invio di Peregrine in una regione vicino alle Gruithuisen Domes, ha affermato la NASA, “presenterà dati complementari e significativi a Lunar-VISE senza introdurre ulteriori rischi per il lander“.

L’annuncio non ha fornito un aggiornamento sulla data di lancio prevista di Peregrine con il volo inaugurale del razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance. Astrobotic ha dichiarato il 25 gennaio di aver completato i test del lander e di essere in attesa del “via libera” da ULA per spedire il veicolo spaziale a Cape Canaveral per l’elaborazione pre-lancio. Il razzo stesso è arrivato a Cape Canaveral il mese scorso e ULA lo sta preparando per i test che porteranno al lancio.