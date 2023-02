Fitta nebbia e scorci surreali, Cagliari si risveglia così | FOTO

MeteoWeb

Scorci quasi surreali questa mattina a Cagliari e nell’hinterland: una fitta nebbia ha avvolto l’area. Non si registrano particolari disagi sulle strade, ma la scarsa visibilità ha causato ritardi nei voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Cagliari-Elmas. In particolare, il primo volo del mattino, quello Ryanair delle 6 per Torino è decollato con 40 minuti di ritardo, mentre il volo Ita per Roma Fiumicino delle 06:30 è partito con più di due ore di ritardo. Un’ora e mezza di ritardo anche per il volo Ryanair delle 7.15 per Milano Malpensa.

