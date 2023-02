Storica tempesta invernale in California, la neve sta imbiancando Los Angeles | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una brutale tempesta invernale, tra le più intense degli ultimi decenni, si sta abbattendo sul Sud della California. Forti nevicate hanno creato disagi intorno a Los Angeles, dove è in vigore un’allerta per bufere: un evento che non accadeva dal 1989. Forti piogge hanno minacciato altre aree con inondazioni. Alcune delle principali autostrade sono state chiuse a causa del gelo e della neve, così come i tratti dell’autostrada che collega Messico, Stati Uniti e Canada, senza previsioni immediate di riapertura.

Le nevicate potrebbero avere conseguenze “pericolose per la vita” sulle strade della California meridionale, ha avvertito il National Weather Service. La neve e il vento hanno danneggiato le linee elettriche, privando di energia 100mila abitazioni in California, secondo il sito specializzato Poweroutage. Anche le valli “non abituate alla neve” potrebbero essere ricoperte da una coltre bianca, secondo il NWS.

Virali sui social media le foto dei giardini delle case ricoperti di neve e persino l’iconica insegna “Hollywood” è stata circondata da fiocchi bianchi.

Alcune zone della California potrebbero registrare 23 cm di pioggia, secondo il servizio meteorologico nazionale. Le autorità hanno avvertito che le forti piogge potrebbero causare colate detritiche in alcune aree devastate dagli incendi negli ultimi anni. Per alcune zone sono stati emessi avvisi di evacuazione, con i residenti invitati a essere pronti a fuggire in breve tempo. Avvisi per bufere di neve sono stati diramati relativamente alle zone delle catene montuose della Sierra Nevada e della California meridionale, dove è previsto un accumulo di 1,5 metri. Le temperature potrebbero scendere molto al di sotto della norma nella regione. “In poche parole, questo sarà un evento storico per la quantità di neve sulle vette più alte e sulla neve a bassa quota,” secondo l’ufficio meteorologico regionale.

Nel Nord/Ovest nel Paese, gran parte di Portland è stata chiusa al traffico a causa delle strade ghiacciate dopo la seconda nevicata più intensa mai registrata in città, quasi 28 cm di neve.

Nel Nord/Est, in Michigan, centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità nelle scorse ore, dopo che una tempesta all’inizio di questa settimana ha ricoperto linee elettriche, pali e rami con ghiaccio spesso quasi 2 cm.

