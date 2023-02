Neve sulla strada: maxi-carambola di auto a Cervinia | FOTO

MeteoWeb

Una decina di autoveicoli sono stati coinvolti in una carambola a Cervinia. Il maxi-incidente – che ha provocato danni ai mezzi ma senza feriti tra conducenti, passeggeri e pedoni – è avvenuto alle 11.30 in frazione Cielo Alto ed è stato probabilmente provocato dalla neve caduta sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio di Polizia locale e Carabinieri, in circa tre ore di lavoro sono riusciti a rimuovere le autovetture e a ripristinare la viabilità.

