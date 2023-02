Eccezionali nevicate sull’Etna, Piano Provenzana è sommersa e irraggiungibile | FOTO

MeteoWeb

Rimane non raggiungibile Piano Provenzana, la stazione sciistica situata nel versante nord dell’Etna, detta anche Etna Nord, a quota di 1.810 metri s.l.m. nel territorio del comune di Linguaglossa.

Gli impianti sono chiusi, così come la strada Mareneve dopo le eccezionali nevicate dei giorni scorsi provocate dal Medicane Helios: emblematiche le immagini pubblicate dai gestori della stazione e de “La Capanetta”. Gli operatori di Piano Provenzana stanno lavorando senza sosta per liberare le strutture dalla neve, e proseguono i lavori di pulitura con il supporto di mezzi ANAS: sono arrivati due mezzi fresia (spazzaneve a turbina semovente) messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile, sotto richiesta urgente del Sindaco del Comune di Linguaglossa. Enel sta inviando gruppi elettrogeni di emergenza per ripristinare la luce nelle strutture.

“Ancora qualche giorno di pazienza e si potrà tornare alle quote delle stazioni turistiche per poter godere dell’enorme quantità di neve caduta nella notte tra mercoledì e giovedì mattina,” hanno spiegato le Guide Vulcanologiche Etna Nord, pubblicando diverse foto che documentano le ingenti nevicate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: