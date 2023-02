Neve e gelo in Molise, fiocchi anche a Campobasso

MeteoWeb

Neve e gelo protagonisti in Molise. Nuove nevicate si sono registrate questa mattina, anche a quote collinari, ed è di nuovo imbiancata anche Campobasso. Le precipitazioni sono state modeste e si sono alternate a schiarite. A creare maggiori criticità è soprattutto il gelo. Al momento a Campobasso si registra -1°C, con una minima nella notte di -2°C. Ben -6°C al momento a Capracotta, con -8°C nella notte. Segnalata qualche difficoltà nella percorribilità delle strade in quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: