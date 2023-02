La neve continua a cadere in Piemonte: oltre un metro in montagna, Cuneo si risveglia così | FOTO

MeteoWeb

La neve continua a cadere in provincia di Cuneo, i fiocchi si registrano nelle valli, in collina e su quasi tutta la pianura. Il manto nevoso ha superato il mezzo metro nelle medie valli alpine con punte di oltre un metro in alta montagna. Dalle 21 di ieri sera è stata disposta la chiusura del Colle della Maddalena, in valle Stura, da Argentera fino al confine di Stato con la Francia.

Diversi gli interventi di vigili del fuoco e volontari Aib per rami caduti sulle strade a causa della neve, soprattutto in valle Varaita, lungo la colletta di Barge e nel Monregalese. Oggi le scuole sono chiuse a Mondovì e Ceva.

“La neve (della quale abbiamo bisogno per molti motivi) è infine arrivata e la Provincia di Cuneo è al lavoro per garantire una sicura percorrenza sulle proprie strade provinciali,” affermano il presidente Luca Ronaldo con i consiglieri provinciali Pietro Danna e Annamaria Molinari dal Monregalese. “Grazie a tutti i cantonieri, capi cantonieri, capireparto ed a tutte le ditte incaricate per il lavoro che hanno e fatto e stanno facendo in queste ore. P.S. Alcuni disagi, quando nevica, sono naturali: dotiamoci di un po’ di pazienza“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: