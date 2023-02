MeteoWeb

A seguito di una leggera nevicata, l’amministrazione comunale di Riccione ha attivato questa mattina i mezzi spargisale di Geat. A partire dalle colline e dagli ingressi delle scuole, i mezzi stanno mettendo in sicurezza le strade, per evitare la formazione di ghiaccio.

