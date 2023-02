Maltempo, neve forte in Romagna: imbiancate anche Rimini e Riccione | FOTO

MeteoWeb

Risveglio imbiancato in tutta la Romagna meridionale, soprattutto nella zona di Rimini e Savignano su Rubicone. Lo Stau sta provocando nevicate anche nell’Adriatico, pur lontano dal Ciclone di Malta ma comunque esposte alle freddi correnti orientali. La perturbazione da Est ha portato precipitazioni sulla parte orientale della regione con neve fin sulla costa. Spettacolari le immagini che arrivano da Rimini, Riccione, Bellaria (dove al momento si registrano 0°C) e diverse altre località, nella gallery a corredo dell’articolo.

Abbondanti fiocchi anche sull’Appennino romagnolo, dove alcuni piccoli Comuni, come Mondaino, Mercato Saraceno e Sarsina, tutti in provincia di Forlì-Cesena hanno chiuso le scuole: a Roncofreddo la neve ha superato i 20 cm di accumulo. Disagi al traffico segnalati sulla E45.

