Troppa neve in Aspromonte, il Santuario di Polsi resta isolato: deve intervenire l’elisoccorso

Le eccezionali nevicate dei due giorni scorsi in Aspromonte hanno completamente isolato il Santuario di Polsi, dove alcune persone sono rimaste bloccate e hanno dovuto chiedere l’intervento dei soccorritori. La vicenda, fortunatamente, si è conclusa positivamente per l’imponente macchina dei soccorsi coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria, coinvolgendo Vigili del Fuoco, Carabinieri, operatori del 118 e l’Amministrazione comunale di San Luca.

Nelle scorse ore, una squadra di soccorritori dei Vigili del Fuoco, impegnata da ieri nella tormenta, ha raggiunto con un gatto delle nevi il Santuario di Polsi. Tutte le persone sono risultate in buone condizioni di salute, anche se per una donna di 76 anni è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’anziana è stata trasportata in Ospedale a Locri per alcuni controlli dovuti ad alcune particolari patologie di cui è affetta. Prontamente visitata dai medici del nosocomio locrideo, è stata prontamente dimessa ed è in buona salute.

La Prefettura, tramite una nota ufficiale, ha voluto esprimere “un ringraziamento particolare a tutti gli operatori coinvolti nei soccorsi“.