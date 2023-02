Il ciclone Juliette porta gelo e neve in Spagna: imbiancate Maiorca e Ibiza | FOTO

MeteoWeb

Il passaggio sulla Spagna del ciclone Juliette, che sta determinando effetti anche in Italia, ha generato intense nevicate, allerte per vento e piogge, e temperature particolarmente basse in diverse aree del Paese. Il crollo termico ha portato la neve in diversi punti delle isole di Maiorca e Ibiza. A Minorca segnalati disagi per il forte vento, il traffico marittimo è stato sospeso per mare particolarmente agitato.

La neve è caduta abbondantemente anche in diverse aree del Centro/Nord della Penisola iberica, come in Navarra o in Castiglia e León.

Juliette ha portato anche temperature gelide: a Molina de Aragón, tra Madrid e Saragozza, sono stati registrati -15°C, secondo l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).