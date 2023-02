Maltempo, si attiva lo stau: tanta neve in Toscana, Abruzzo, Marche e Molise | FOTO

MeteoWeb

Intense nevicate si stanno registrando tra Toscana, Marche, Abruzzo e Molise, il risultato dell’effetto stau che si è attivato grazie alle correnti orientali che stanno determinando forti precipitazioni nevose in tutta la dorsale appenninica.

Neve e ghiaccio sui rilievi Casentino e Valtiberina

La neve è tornata ad imbiancare Casentino e Valtiberina. Mezzi spalaneve e spargisale sono in azione in tutti i principali centri dell’Alto Casentino, in particolare a Chiusi della Verna. Segnalata neve a Sansepolcro con la E45 che è stata chiusa nelle ore notturne sul versante romagnolo. Il problema delle prime ore del mattino è stato il ghiaccio anche se la situazione è in miglioramento. Passi tutti percorribili con catene o pneumatici da neve.

Neve in Abruzzo, scuole chiuse in alcuni Comuni

Anche l’Abruzzo è interessato da abbondanti nevicate. Diversi i Comuni che hanno attivato spazzaneve e mezzi spargisale. Scuole chiuse oggi ad Atri (Teramo) e, nel Chietino, a Castelfrentano, Pollutri, Lanciano, Vasto, Mozzagrogna, Scerni, Monteodorisio.

Neve nel Maceratese, scuole chiuse a Camerino

La neve è tornata nel Maceratese: oggi scuole chiuse a Camerino, Tolentino e nei comuni a ridosso dell’Appennino. La nevicata ha interessato anche il fondovalle dove si registra qualche cm di accumulo, mentre nelle zone più collinari sono presenti quasi 20 cm di neve.

La notte appena trascorsa ha fatto registrare temperature molto fredde: le stazioni di rilevamento del Centro funzionale Multirischi hanno rilevato -10°C sul Monte Bove e sul Monte Prata, -6°C a Pintura di Bolognola, -5°C a Montemonaco, -3°C a Camerino e Fabriano.

A causa di neve e ghiaccio sulle strade, anche nel Fermano e Ascolano alcune scuole sono rimaste chiuse, ad esempio ad Amandola (Fermo) e Offida (Ascoli Piceno), in quest’ultimo caso escluso nido infanzia e centro Primavera.

In Molise scuole chiuse per neve

In diversi Comuni del Molise le scuole oggi sono chiuse per ordinanza dei sindaci in considerazione delle nevicate che dalla giornata di ieri stanno interessando il territorio. Niente lezioni a Torella del Sannio, Frosolone, Casacalenda, Larino, Ripalimosani, Cercepiccola, Morrone del Sannio, Larino, Bonefro, Petrella Tifernina, Matrice, Sant’Elia a Pianisi e Trivento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: