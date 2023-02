MeteoWeb

Neve in arrivo in Turchia: a causa delle condizioni meteo avverse e dell’arrivo di precipitazioni nevose, la compagnia Turkish Airlines ha cancellato 238 voli programmati per domenica e lunedì.

“238 voli in arrivo al nuovo aeroporto di Istanbul e in partenza da domenica e lunedì sono stati cancellati, inclusi 72 voli nazionali e 166 internazionali“, ha reso noto l’ufficio stampa della compagnia aerea, aggiungendo che il numero dei voli cancellati potrebbe aumentare.