Nevicate record sull’Etna: strade bloccate e sciovie ancora chiuse

Dopo le nevicate record dei giorni scorsi, oggi sull’Etna sono caduti diversi altri centimetri di neve oltre gli 800 metri. Tutte le strade sono bloccate e le sciovie ancora chiuse. Oggi, i mezzi spalaneve hanno provato a sgomberare le sole due strade principali (Mareneve da Linguaglossa e SP92 da Nicolosi). Non risulta ancora nessun mezzo in azione sulla SP92 da Zafferana, sulla Salto del Cane e sulla Mareneve da Fornazzo, ancora intasate dalla neve. Lo riporta la pagina Facebook Etna Sci.

“Nonostante il maltempo davvero intenso e se vogliamo straordinario, riteniamo che si dovrebbe cambiare strategia di azione, perché le arterie di cui sopra, secondarie, ma di primaria importanza per la logistica e sicurezza stradale ed eventuali criticità, rimarranno chiuse chissà per quanto tempo cosa che forse, con un servizio spalaneve h24 nelle sole ore di criticità – come avviene altrove – si potrebbe mitigare sensibilmente. Le stazioni sciistiche sono pertanto ancora chiuse e non vi è una data certa di apertura nonostante un costante lavoro di ditte e persone anche private”, riporta ancora Etna Sci in un post.