India: niente neve a Simla, capitale indiana del turismo invernale

Simla, la città himalayana da sempre ritenuta la capitale del turismo invernale indiano lamenta la mancanza totale di neve: dall’inizio della stagione, che normalmente va da novembre e marzo, a oggi, la località ha avuto una sola nevicata, il 14 gennaio, che ha portato un leggero manto di 6 centimetri di neve.

Il Dipartimento Meteorologico indiano registra le nevicate sullo stato dell’Himachal Pradesh, di cui Simla è la capitale, dal 2008: da allora, solo nell’inverno del 2009-10 è caduta meno neve, appena 1,5 centimetri. All’estremo opposto, l‘inverno del 2019-20, che ha registrato quasi due metri di neve, 198,7 cm.

Si registrano condizioni di persistente invariabilità intervallati da fenomeni estremi

In generale, secondo Surender Paul, direttore della sezione di Simla dell’IMD, il trend delle nevicate è in allarmante costante diminuzione. Surender afferma che “Siamo molto preoccupati, da quello che osserviamo: condizioni di persistente invariabilità, con improvvisi momenti di caldo o di freddo estremo, e piogge o nevicate molto intense e concentrate in un singolo episodio e per il resto della stagione inesistenti”.