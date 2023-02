Una nuova straordinaria foto mostra uno spettacolo cosmico da record

MeteoWeb

Lo spettacolo cosmico offerto da NGC 6872 è senza dubbio mozzafiato. La galassia a spirale barrata sembra essere molto diversa dalla nostra Via Lattea, con 2 lunghi tentacoli di stelle che si diramano dalle estremità opposte della struttura. È come se giganti invisibili stessero giocando al tiro alla fune con una galassia a spirale.

Ciò che rende NGC 6872 davvero impressionante sono le sue dimensioni straordinarie: è la più grande galassia a spirale mai scoperta fino ad oggi. Da un capo all’altro, si estende per 522mila anni luce, il che la rende più di 5 volte più grande della Via Lattea.

Un’immagine appena rilasciata mostra la galassia nella sua interezza, combinando immagini di luce visibile, dati nel lontano ultravioletto e dati nell’infrarosso dal Very Large Telescope dell’European Southern Observatory, dal Galaxy Evolution Explorer (GALEX) della NASA e di Spitzer della NASA.

NGC 6872, uno spettacolo cosmico da record

Si sospetta che NGC 6872, che si trova a circa 212 milioni di anni luce dalla Terra, abbia una forma così allungata a causa delle sue interazioni gravitazionali con la vicina galassia a disco IC4970, che ha solo un quinto della massa del suo vicino più grande.

Queste interazioni gravitazionali di solito si traducono in una fusione galattica. In questo caso specifico, però secondo un’analisi dei dati utilizzati per creare la nuova immagine composita, gli astronomi sospettano che l’interazione tra le due galassie stia effettivamente producendo una nuova galassia.

“Comprendere la struttura e la dinamica dei sistemi interagenti vicini come questo ci porta un passo avanti nel collocare questi eventi nel loro giusto contesto cosmologico, aprendo la strada alla decifrazione di ciò che troviamo nei sistemi più giovani e più distanti,” aveva spiegato nel 2013 Eli Dwek, astrofisico presso il Goddard Space Flight Center della NASA, annunciando la scoperta di NGC 6872 e definendola la più grande galassia a spirale mai vista.