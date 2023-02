MeteoWeb

Alle 18:04 italiane di oggi pomeriggio una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 6.5 in base ai primi dati preliminari, ha colpito il confine tra Turchia e Siria con epicentro poco a Sud di Hatay, vicino Samandag. La scossa sismica è stata distintamente avvertita anche a Cipro, in Libano e in Israele.

Segnalati nuovi crolli in tutta la provincia di Hatay.

Seguiranno aggiornamenti