Un oceano nascosto sotto i ghiacci di Mimas: c’è acqua nel cuore di un’altra luna di Saturno

La luna ghiacciata di Saturno, Mimas, potrebbe essere un mondo oceanico “invisibile”, secondo una nuova ricerca. Si ritiene che Mimas, la più piccola e la più interna delle principali lune di Saturno, generi la giusta quantità di calore per supportare un oceano sotterraneo di acqua liquida. E recenti simulazioni del bacino d’impatto Herschel della luna – la caratteristica più sorprendente sulla sua superficie fortemente craterizzata – insieme alla mancanza di tettonica su Mimas, supportano l’esistenza di un oceano interno geologicamente giovane circondato da un guscio di ghiaccio che si assottiglia, secondo una dichiarazione dal Southwest Research Institute (SwRI) di San Antonio, Texas.

Nell’ambito della missione Cassini della NASA su Saturno, “il veicolo spaziale ha identificato una curiosa librazione, o oscillazione, nella rotazione di Mimas, che spesso indica un corpo geologicamente attivo in grado di sostenere un oceano interno“, spiega Alyssa Rhoden, coautrice del nuovo studio e scienziata dell’SwRI.

Tuttavia, nonostante questa oscillazione, la superficie fortemente craterizzata di Mimas ha portato gli scienziati a considerare inizialmente la luna come un blocco di ghiaccio congelato. Questo perché la maggior parte dei mondi oceanici – come Enceladus, una delle altre lune di Saturno che genera geyser – tendono a essere fratturati e mostrano altri segni di attività geologica. Mimas, tuttavia, non ha tratti tettonici rivelatori. “Mimas sembrava un candidato improbabile, con la sua superficie ghiacciata e fortemente craterizzata segnata da un gigantesco cratere da impatto che fa sembrare la piccola luna molto simile alla Morte Nera di ‘Star Wars'”, ha detto Rhoden. “Se Mimas ha un oceano, rappresenta una nuova classe di piccoli mondi oceanici ‘invisibili’ con superfici che non tradiscono l’esistenza dell’oceano”.

Durante la modellazione della formazione del bacino di impatto Hershel, gli scienziati hanno scoperto che il guscio di ghiaccio di Mimas doveva avere uno spessore di almeno 55 chilometri al momento dell’impatto. Nel frattempo, le osservazioni di Mimas e i modelli del suo riscaldamento interno suggeriscono che il suo attuale guscio di ghiaccio ha uno spessore inferiore a 30km. Queste misurazioni suggeriscono che un oceano interno si è riscaldato ed espanso da quando si è formato il bacino. Inoltre, i ricercatori sono stati in grado di ricreare la forma del bacino solo prendendo in considerazione un oceano interno nei loro modelli.

“Abbiamo scoperto che Herschel non avrebbe potuto formarsi in un guscio di ghiaccio allo spessore attuale senza cancellare il guscio di ghiaccio nel sito dell’impatto“, afferma Adeene Denton, autore principale dello studio e ricercatore post-dottorato presso l’Università dell’Arizona. “Se Mimas ha un oceano oggi, il guscio di ghiaccio si è assottigliato dalla formazione di Herschel, il che potrebbe anche spiegare la mancanza di fratture su Mimas. Se Mimas è un mondo oceanico emergente, questo pone importanti vincoli alla formazione, all’evoluzione e all’abitabilità di tutte le lune di medie dimensioni di Saturno”.

Questi nuovi modelli sfidano l’attuale comprensione degli scienziati sull’evoluzione termo-orbitale, ha affermato Rhoden. “Valutare lo status di Mimas come luna oceanica servirebbe a confrontare i modelli della sua formazione ed evoluzione. Questo ci aiuterebbe a comprendere meglio gli anelli di Saturno e le lune di medie dimensioni, nonché la prevalenza di lune oceaniche potenzialmente abitabili, in particolare su Urano. Mimas è un obiettivo convincente per indagini continue”, ha concluso lo scienziato.