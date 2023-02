Oculistica, nuove tecnologie di imaging che strizzano l’occhio all’intelligenza artificiale

MeteoWeb

Alla presenza del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’incontro affronta le prospettive e le criticità industriali dell’occhialeria e il futuro dell’oculistica a 45 anni dalla fondazione del SSN. Presso il MIDO Eyewear Show di Milano si affrontano e si incontrano le professioni legate alla visione: un orizzonte che abbraccia dall’economia alla salute. Positivo il 2022 sul fronte dell’export degli occhiali, l’oculistica è ad un bivio tra alta tecnologia e carenza di risorse pubbliche. “Il cambiamento portato dall’imaging e intelligenza artificiale – dice il prof. Nucci – è inevitabile, ma sta a noi decidere dove indirizzarlo”.

“Oftalmologia, ottica e optometria: quale futuro con le nuove tecnologie”, è l’appuntamento organizzato da Fabiano Gruppo Editore inserito nel programma fieristico della mostra MIDO Milano Eyewear Show, presso l’Auditorium del Centro Congressi di Fiera Milano – Rho che ha registrato già oltre il 50% di pubblico in più rispetto al primo giorno dell’edizione 2022. La tavola rotonda inaugurata alla presenza del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini raccoglie alcuni tra i principali esponenti dell’industria e della scienza medica che ruotano attorno alla visione: il settore che, forse più di qualsiasi altro, vede l’incontro tra salute e made in Italy.

“Un made in Italy – ha detto il Viceministro Valentino Valentini – del quale dobbiamo tutelare marchi e brevetti, soprattutto nelle fasi iniziali della commercializzazione: è necessario proteggere sia produttori che acquirenti dal grave problema dei marchi contraffatti che sembrano italiani. Il settore dell’occhialeria è una “quintessenza dell’eccellenza italiana, che unisce capacità di design e capacità di produzioni di altissima qualità”. “Cosa può fare il decisore politico per venire incontro ad un settore così vivace?” si è chiesto il Viceministro Maurizio Leo. La risposta è stata: “Un diverso approccio tra fisco e contribuente lavorando sulla riduzione del carico fiscale e mettendo in condizione le imprese di avere più risorse. È importante, però, che lo sgravio fiscale venga orientato a produrre investimenti e nuovi posti di lavoro. Penso che, entro giugno, avremo una legge delega per la riforma della fiscalità”.

“Il nostro settore è una delle realtà industriali e una delle manifatture più di successo nell’export del Paese – ha aggiunto Federico Buffa Head of Eyewear R&D Product Style and Licensing

Essilor Luxottica -. Alla politica chiediamo attenzione e che ci affianchi nel formare e attirare giovani talenti”. Da parte loro, ha aggiunto “le grandi aziende integrate nei diversi passaggi del processo di lavorazione sono consapevoli della loro responsabilità nei confronti dell’intera filiera ed Essilor Luxottica ha avuto il grande esempio, fino a qualche mese fa, del suo presidente che ha, sempre, reinvestito in innovazione”.

Obiettivo dell’evento è, infatti, anche affrontare tematiche importanti come l’utilizzo efficace delle nuove tecnologie in una visione futura nel rispetto dei ruoli fra le due principali categorie che operano nel settore della vista: il professionista ottico e la classe medica. Un’occasione per

comprendere come le nuove tecnologie influenzeranno i diversi settori e livelli professionali che ruotano attorno alla visione. Il mondo dell’occhialeria è uno dei protagonisti dell’incontro: un settore che ha profonde implicazioni per lo sviluppo economico e industriale del Paese.

Secondo i dati dell’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (ANFAO), il preconsuntivo 2022 vede la produzione dell’occhialeria italiana a 5,2 miliardi di euro, in crescita del 24%

rispetto al 2021. Le esportazioni, di montature, occhiali da sole e lenti, che assorbono circa il 90% della produzione del settore, sono cresciute del 22,5% sul 2022, arrivando a circa 5 miliardi di euro (4,94 miliardi di euro) e l’export degli occhiali da sole ha fatto segnare una

variazione tendenziale dell’28,9% attestandosi a quasi 3,4 miliardi di euro tornando ai livelli pre-pandemia. Risultati positivi che, però, devono fare i conti con costi sempre più alti e coincidono con un saldo totale dei produttori che è calato di circa 2 punti percentuali e si è attestato a 830 aziende a livello nazionale.

“Lo sforzo per le nostre aziende – ha dichiarato, infatti, Giovanni Vitaloni, presidente ANFAO – è stato quello di assorbire il più possibile l’aumento dei costi proprio per evitare il ribaltamento diretto sull’ultimo anello della catena, il consumatore finale. Tuttavia, – continua Vitaloni – va detto che ormai stiamo lavorando con margini ridottissimi, in alcuni casi azzerati. Una situazione questa che speriamo possa in qualche modo rientrare nel breve, altrimenti alla lunga vorrebbe dire mettere a rischio gli investimenti stessi delle aziende”.

Grandi prospettive ma anche criticità per l’altro grande tema di discussione, la salute, con particolare attenzione alle prospettive dell’oculistica all’interno del SSN. “Il servizio sanitario nazionale ha 45 anni – ha detto il professor Paolo Nucci, Presidente della Società di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo –. Nel 1978 era molto efficiente. Oggi, il cambiamento è inevitabile, ma sta a noi decidere dove indirizzarlo. Per esempio, l’oftalmologia diventerà sempre più una disciplina all’avanguardia, dove il Medico sarà chiamato a guidare e

impiegare l’intelligenza artificiale e le strumentazioni digitali: basti pensare ai progressi dell’Imaging e della diagnosi AI. Ma, nel contempo, l’oculistica dovrà trovare nuovi modi per mantenere la relazione diretta ed empatica con il paziente”.

“La tecnologia – conclude Nucci – non può, inoltre, sostituire le risorse pubbliche per i reparti e i pronto soccorso oculistici: risorse che sono sempre più scarse rendendo la situazione dell’oculistica nel SNN ogni anno più precaria”. Centrale nel dibattito, infine, anche anche il rapporto tra le diverse professioni che si sono incontrate al MIDO e sono coinvolte nel mondo della visione: aziende, medici e ottici.