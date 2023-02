Oggetto volante non identificato avvistato in Romania, MIG si alzano in volo

MeteoWeb

Un oggetto volante non identificato, con le caratteristiche di un pallone meteorologico, “a un’altitudine di circa 11.000 metri nello spazio aereo nazionale“, è stato localizzato sopra la Romania. Due MiG si sono alzati in volo. “Due aerei MiG-21 LanceR dell’aeronautica militare rumena del servizio di combattimento della polizia aerea sotto il comando della NATO sono decollati dall’86ª base aerea di Fetesti, intorno alle 12:40, dirigendosi verso l’ area in cui è stato segnalato il bersaglio aereo,” ha spiegato in una nota il Ministero della Difesa Nazionale.

“Gli equipaggi dei due velivoli non hanno confermato la presenza del bersaglio aereo, né visivamente né sui radar di bordo. I velivoli sono stati trattenuti in zona per circa 30 minuti, per il completo chiarimento della situazione, dopodiché sono rientrati alla base aerea“. L’aeronautica del Paese “monitora costantemente, in collaborazione con le forze alleate, lo spazio aereo nazionale e l’area nelle vicinanze,” si legge nella nota.