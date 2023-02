Oggi 5 febbraio si festeggia il Nutella Day

MeteoWeb

Oggi domenica 5 febbraio si festeggia il Nutella Day per tutti i fedeli amanti della famosa in tutto il mondo crema di gianduia che si uniranno per festeggiare il World Nutella day, con un evento internazionale sui social media per condividere le loro storie e le ricette e per condividere i ricordi della loro esperienza di gusto della Nutella.

La Nutella è nata ad Alba (CN) nel 1964 ed è stata ideata per essere gustata nella quotidianità, per preparare ricette adatte per grandi e piccini.

Il prodotto è una crema gianduia contenente zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia e vanillina ed è ad oggi la crema spalmabile più venduta al mondo, con una produzione di 365.000 tonnellate l’anno.

Interessante la sua storia: dopo la seconda guerra mondiale, il cacao era molto difficile da reperire. Fu Ferrero che riuscì a trasformare il problema in una grande opportunità, creando una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile in quel momento: nacque così l’antenato di Nutella®, Pasta Giandujot e poi SuperCrema che riscosse un immediato successo. Il resto è storia.

Il World Nutella day fu celebrato per la prima volta nel 2007 grazie a un’iniziativa della blogger americana Sara Ros che decise di creare una giornata celebrativa per riunire tutti gli appassionati della Nutella nel mondo in una community eterogenea per età e provenienza, per condividere ricette e idee.

Incredibilmente da allora la giornata mondiale in onore della Nutella è diventata un fenomeno globale, e anche quest’anno i fan della Nutella potranno condividere il loro affetto su Twitter taggando il profilo @Nutelladay e sui loro profili social (Facebook e Instagram) utilizzando l’hashtag #WorldNutellaDay. Mettendo mi piace alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay, sarà possibile partecipare ai festeggiamenti, commentando o postando tutorial. I più appassionati possono anche visitare il sito www.nutelladay.com per trovare idee e ispirazioni su come godersi questa giornata all’insegna della dolcezza.