Darwin Day: perché il padre della teoria dell’evoluzione si celebra oggi

Si celebra oggi, 12 febbraio, il Darwin Day, una tradizione internazionale in memoria del padre della teoria dell’evoluzione, promulgata da appassionati ed esperti di scienza: nata inizialmente in Inghilterra e negli USA subito dopo la morte di Charles Darwin nel 1882, ancora oggi continua in tutto il mondo.

I Darwin Day sono negli anni divenuti occasione per difendere la scienza attraverso razionalismo e laicità.

Charles Darwin è nato il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, in Inghilterra: biologo, geologo, naturalista, grande osservatore, dopo un lungo viaggio intorno al pianeta a bordo dell’imbarcazione Beagle, formulò la teoria dell’evoluzione delle specie animali e vegetali.

La teoria, contenuta nel libro “L’origine delle specie” (1859), è stata poi confermata e ulteriormente sviluppata nei decenni a seguire, ed ha avuto un enorme impatto sulla società.