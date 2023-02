Oggi la seconda passeggiata spaziale del 2023, la diretta LIVE

MeteoWeb

L’astronauta della NASA Nicole Mann e il giapponese Koichi Wakata effettueranno oggi la 2ª passeggiata spaziale del 2023. Alle 14:15 ora italiana, i due astronauti della Stazione Spaziale Internazionale dovrebbero attivare l’alimentazione a batteria delle loro tute spaziali, per poi uscire dalla camera di equilibrio Quest della ISS poco dopo, dando il via a un’attività extraveicolare (EVA) di circa 7 ore.

La diretta della NASA (di seguito) inizierà alle 12:45 ora italiana.

Mann e Wakata si dirigeranno verso la parte di tribordo della struttura a traliccio del laboratorio orbitante, una serie di segmenti che fungono da punti di attacco per pannelli solari, radiatori di calore e payload esterni sulla ISS.

“Completeranno un lavoro di installazione del kit di modifica iniziato il 20 gennaio per preparare la stazione per il prossimo roll-out di un array solare,” hanno spiegato i funzionari della NASA .

Ad oggi, gli astronauti hanno installato 4 su 6 di questi nuovi array, noti come iROSA (“ISS Roll-Out Solar Arrays”). Mettere in funzione tutti e 6 aumenterà l’alimentazione della Stazione dal 20% al 30%, hanno affermato i funzionari della NASA. Gli iROSA stanno aumentando, non sostituendo, l’attuale sistema di pannelli solari.

Come detto, Mann e Wakata hanno eseguito un lavoro di preparazione all’iROSA durante una passeggiata nello spaziale il 20 gennaio. Tuttavia, quel giorno si sono imbattuti in diversi problemi minori e non sono stati in grado di completare l’assemblaggio di una piattaforma di montaggio iROSA come previsto.

L’equipaggio a bordo della ISS

I due astronauti fanno parte della missione Crew-5 di SpaceX per la NASA, arrivata alla ISS nell’ottobre 2022. Anche altri 2 astronauti fanno parte della missione: Josh Cassada della NASA e Anna Kikina di Roscosmos.

Sette astronauti sono presenti attualmente a bordo della ISS. Il quartetto Crew-5 è stato raggiunto in orbita da Frank Rubio della NASA e dai cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin. Questo trio è arrivato alla Stazione a bordo di una capsula russa Soyuz nel settembre 2022 e doveva partire a marzo. Tuttavia, ora è probabile che rimarranno a bordo della ISS per un anno intero, a causa di una perdita che ha interessato la Soyuz a dicembre, rendendola inadatta a riportarli sulla Terra.