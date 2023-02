Pentagono: un altro pallone spia sta sorvolando l’America Latina

MeteoWeb

“Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone spia cinese è in transito sui cieli dell’America Latina“: è quanto ha affermato il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla CNN. Non è noto quale Paese sia stato sorvolato, ma, stando alle segnalazioni del Pentagono, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti.

Si tratterebbe di una altro dispositivo di sorveglianza come quello che si trova attualmente nello spazio aereo statunitense.

L’Amministrazione Biden ha finora evitato qualsiasi azione sottolineando che colpire il pallone sonda creerebbe una pioggia di frammenti in grado potenzialmente di ferire o uccidere le persone a terra. Inoltre, sempre stando all’Amministrazione il dispositivo – a circa 20mila metri di altezza – non è in grado di raccogliere una quantità di informazioni superiore a quella di un satellite spia in orbita bassa, che Pechino usa già normalmente.

La vicenda ha causato un incidente diplomatico fra Washignton e Pechino – che sostiene si tratti di un apparecchio civile con a bordo strumenti scientifici di ricerca – tanto da costringere il Segretario di Stato americano Antony Blinken a cancellare la visita in Cina prevista domenica.

La Cina e gli Stati Uniti “devono rimanere concentrati, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a situazioni inaspettate,” ha affermato il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi – secondo una nota diffusa da Pechino – nel corso di una telefonata avuta con il segretario di Stato americano Antony Blinken in merito alla vicenda del pallone aerostatico cinese.