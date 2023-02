Luca Parmitano, “l’esplorazione nello spazio è un sogno che unisce al di là della politica”

MeteoWeb

L’esplorazione spaziale è un grande sogno che unisce i Paesi al di là delle tensioni politiche: lo ha detto l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano, in collegamento video da Houston con il Politecnico di Milano per il convegno ‘New Space Economy italiana in rampo di lancio’. Riferendosi alla difficile situazione geopolitica internazionale, AstroLuca ha sottolineato come “viviamo in un momento complesso, in cui le tensioni sono particolarmente esposte e ci toccano da vicino.

Per fine aprile o inizio maggio avremo la rosa dei nomi che parteciperà alla storica missione di ritorno alla Luna

E’ tutto pronto per la missione

Al momento con la Boeing e la Airbus sono in costruzione i sistemi della missione, tutto procede. Sembra fantascienza ma in realtà sta succedendo proprio in questi giorni. E’ fantastico” ha detto Parmitano in collegamento dagli Usa. Riguardo la prima missione Artemis 1, l’astronauta ha riferito che “abbiamo recuperato tutti i payload di Artemis 1 ed è iniziato il download dei dati della missione”.

Chi lavora nel campo della scienza e dello spazio, però, ha un privilegio, perché il grande sogno dell’esplorazione spaziale è qualcosa che trascende le situazioni politiche del momento. E’ iniziato negli anni Sessanta e ancora oggi unisce tutti, al di là degli ostacoli di retaggio politico. La cooperazione riesce comunque ad andare avanti, anche tra Paesi che sulla Terra non possono collaborare per limitazioni strategiche e politiche”.

Il campo della cooperazione internazionale è destinato ad ampliarsi

Per il futuro il campo della cooperazione è destinato ad ampliarsi ulteriormente. Sulla Stazione spaziale internazionale, ricorda Parmitano, “gli Emirati Arabi Uniti stanno facendo un importante ingresso con la loro partecipazione. E ritengo che il programma Artemis sia un’altra opportunità di crescita internazionale, come Gateway e Orion“.