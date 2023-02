Paura in Messico: esplosioni e densa colonna di fumo da raffineria Pemex | VIDEO

MeteoWeb

Preoccupazione in Messico, dopo 2 esplosioni seguite da incendi avvenute ieri nella zona delle istallazioni della compagnia petrolifera Pemex, nello Stato di Veracruz: il bilancio provvisorio è di almeno 8 feriti e 5 dispersi. Il duplice incidente è avvenuto in un tratto di oleodotto e nel Centro strategico di stoccaggio della compagnia statale a Tuzandépetl, vicino alla città di Ixhuatlán, dove è presente gran parte delle riserve petrolifere messicane.

Una densa colonna di fumo nero si è innalzata in cielo per l’incendio, che non è stato ancora estinto. L’emergenza, ha reso noto da parte sua la Segreteria per la sicurezza di Veracruz, ha costretto all’evacuazione precauzionale da parte della Protezione civile dei residenti di Ixhuatlán, compresi gli studenti della città universitaria.