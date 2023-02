Perà: casi di dengue in aumento, allerta epidemiologica

MeteoWeb

Allerta epidemiologica in Perù per l’aumento dei casi di dengue, saliti a 9.259: è stata diramata dal Ministero della Salute. Sono 11 i decessi confermati, mentre su altri 4 casi sono in corso accertamenti. La decisione è stata presa per disporre l’adozione di misure di prevenzione e controllo.

I casi di dengue sono aumentati del 73,64% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando si sono registrati 5.332 contagi e 13 morti. Sono 96 le persone ricoverate, 7 delle quali in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva. Dal 2022 le fasce d’età più colpite sono gli adolescenti, i bambini e i giovani.

Si tratta di una malattia di origine virale, trasmessa dalle zanzare del genere Aedes e che provoca febbre alta, mal di testa e dolori muscolari e articolari.