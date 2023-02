Petroliera affonda nelle Filippine, possibile sversamento | FOTO

MeteoWeb

Rischio catastrofe ambientale nelle Filippine: una petroliera che trasportava 800mila litri di petrolio industriale si è capovolta al largo della costa di Romblon, nel centro dell’arcipelago, secondo quanto hanno riferito le autorità, e come riportato dall’agenzia EFE. Non è ancora stato confermato se i prodotti tossici si siano riversati in mare dalla MT Princess Empress, ma le immagini aeree diffuse dalla Guardia Costiera mostrano possibili segni di sversamento.

Joselito Sino Cruz, il direttore del porto di Batangas, ha dichiarato a DZBB Radio che tutto l’equipaggio era “al sicuro“: è stato soccorso da una nave battente bandiera straniera.

La nave battente bandiera filippina MT Princess Empress, costruita nel 2022, è stata colpita da forti onde al largo della costa di Romblon mentre si dirigeva al porto di Iloilo da Bataan, nel Nord dell’arcipelago, secondo Cruz.