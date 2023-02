Piemonte, Cuneese sommerso dalla neve: le immagini via webcam e live streaming

MeteoWeb

La perturbazione che ha interessato il Piemonte ha determinato nevicate fino a bassa quota con accumuli consistenti sulla pianura del Cuneese. Gli apporti nevosi sono stati più abbondanti sul basso Piemonte ed in particolare sulle Alpi Liguri e Marittime orientali.

La neve è quindi arrivata in un territorio pesantemente caratterizzato da una lunga siccità che imperversa in tutto il Nord Ovest italiano. Una boccata d’ossigeno per le riserve d’acqua grazie all’ultima fase di tempo perturbato in cui si sono verificate precipitazioni nevose piuttosto continue a carattere diffuso specialmente sulla zona alpina grazie a correnti fredde dall’Est europeo e umidità trasportata da una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale.

A Limone Piemonte la stazione meteorologica di Pancani ieri ha registrato l’altezza neve di 217 cm. L’ultima misura validata da Arpa Piemonte che ha validato la quota neve della stazione meteorologica è di 199 cm alle ore 8:00 di ieri, 27 febbraio 2023.

Per ammirare in tutto lo splendore di questi panorami innevati sia tramite webcam che live streaming in HD in quota è possibile consultare il sito web www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming.

Il progetto i-Gate è stato sviluppato con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra territorio smart, servizi smart e vetrina del territorio con webcam in HD e servizi LiveStreaming HD anche in location di alta quota in grado di offrire una visione in tempo reale delle bellezze del territorio italiano.

Grazie alle webcam e ai servizi di live streaming, i-Gate offre un’esperienza completa e coinvolgente ai propri utenti. Con la visione in tempo reale delle attività in corso, è possibile seguire le condizioni meteorologiche in diretta live.

E’ possibile scaricare l’app https://qrcode.i-gate.it/app.php e navigare nei container territoriali, ogni giorno nuovi servizi smart integrati e nuovi territori aggiunti.