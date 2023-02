Ponte sullo Stretto, il MIT vuole accelerare: le proposte

MeteoWeb

Un nuovo e più snello assetto societario della S.p.A. Stretto di Messina, una nuova governance, in accordo con le Regioni Sicilia e Calabria. Sono le principali proposte esaminate al tavolo tecnico, presieduto oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Presenti i vertici di Anas, Rfi e Fs. E’ quanto si legge in una nota del Ministero.