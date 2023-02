Ponte sullo Stretto, a Roma la prima riunione del tavolo tecnico. Il ministro Salvini: “percorso irreversibile”

MeteoWeb

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aggiornerà “al più presto” il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i colleghi di governo a proposito del dossier Ponte sullo Stretto. Lo ha spiegato, si legge in una nota, durante il tavolo tecnico convocato a Roma Termini, negli uffici che ospiteranno la sede della società per la realizzazione dell’opera tra Calabria e Sicilia. “Vogliamo creare un percorso definitivo e capace di andare avanti in modo irreversibile“, ha dichiarato il Ministro. Oltre agli esperti del Mit, al tavolo erano seduti anche i rappresentanti di Anas, Fs, Italferr e Rfi: sono in corso approfondimenti tecnici e finanziari, il Vicepremier e Ministro intende “accelerare” e ha illustrato ai presenti quanto fatto da Danimarca e Svezia a proposito del ponte di Öresund, che collega i due Paesi e che Salvini ha visitato oggi, dopo il Consiglio informale dei ministri dei Trasporti Ue di Stoccolma.

Collegamenti come il ponte di Oresund tra Svezia e Danimarca “moltiplicano i benefici per l’economia, aumentano le opportunità, riducono l’inquinamento e fanno lievitare la circolazione di persone e merci. Non a caso nel 2029 sarà realizzato un altro collegamento significativo, questa volta per legare Scandinavia e Germania: si tratta del ponte di Fehmarn Belt, mentre tra le città di Malmo e Copenaghen c’e’ gia’ un accordo per una nuova metropolitana per offrire un’altra opportunita’ ai pendolari, prevedendo un massiccio aumento del traffico sul ponte di Öresund. Sono alcuni degli spunti emersi a Malmo durante l’incontro tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e l’Ad del consorzio che gestisce la struttura. Salvini farà ritorno a Roma nelle prossime ore e presiedera’ una riunione tecnica sul Ponte sullo Stretto“, aveva riferito in giornata una nota del Mit.

Al termine del tavolo di lavoro in occasione del Consiglio informale in corso a Stoccolma, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini “ha auspicato che la Commissione Ue abbia una dotazione finanziaria adeguata per sostenere lo sviluppo di tutto il Continente, citando espressamente la determinazione italiana a proposito del Ponte sullo Stretto“.