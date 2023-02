Precipita in un canalone: morto giovane escursionista sulla Grigna

MeteoWeb

Un escursionista ha perso la vita oggi sulla Grigna Settentrionale (2.410 metri), sopra l’abitato di Pasturo (Lecco), in Valsassina. L’uomo, un giovane milanese, sarebbe precipitato in un canalone mentre stava affrontando l’escursione assieme ad alcuni amici che non sono rimasti coinvolti nell’incidente. È stato dato l’allarme al Soccorso Alpino ed è intervenuto anche l’elisoccorso da Como, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. A quel punto sono state avviate le operazioni per la ricostruzione dell’accaduto e il recupero della salma.

In questo periodo, varie aree della montagna, una delle vette più note del Lecchese, nota come Grignone, sono innevate, con sentieri a tratti particolarmente insidiosi per la presenza di ghiaccio.