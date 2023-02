Precipita per 200 metri in un dirupo: trovato il corpo di un escursionista disperso nel Verbano

MeteoWeb

È stato trovato oggi pomeriggio il corpo senza vita di Maurizio Gioviale, ufficiale giudiziario al Tribunale di Verbania. Dell’uomo, 54 anni, si erano perse le tracce da domenica 29 gennaio, quando si era recato a Pratomichelaccio, sul lago di Mergozzo, in provincia del Verbano Cusio Ossola, per partire per un’escursione sul Montorfano. Il cadavere dell’uomo era in fondo ad un dirupo, nell’area di una cava dismessa, dove secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitato dopo una caduta accidentale, con un volo di circa 200 metri.

Alle ricerche avevano preso parte, fin da martedì 31 gennaio, giorno in cui era scattato l’allarme per il suo mancato rientro al lavoro, Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. A Verbania, Gioviale viveva solo e non aveva parenti stretti in zona.